Экс-директор «Челси» Грановская обратилась в полицию из-за угроз от агента
- Legion-Media
По информации The Times, агент просил от Грановской £300 тыс. за выполненную работу при трансфере. Отмечается, что инцидент произошёл в июне.
Сообщается, что агент был задержан 19 сентября, но выпущен под залог.
22 июня «Челси» объявил об уходе Грановской с поста спортивного директора клуба.
Напомним, что 47-летняя Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
Ранее сообщалось, что Пётр Чех покинул пост технического консультанта «Челси».