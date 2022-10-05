Экс-директор «Челси» Грановская обратилась в полицию из-за угроз от агента

Бывший директор «Челси» Марина Грановская сообщила в полицию, что получила письма с угрозами от футбольного агента.

По информации The Times, агент просил от Грановской £300 тыс. за выполненную работу при трансфере. Отмечается, что инцидент произошёл в июне.

Сообщается, что агент был задержан 19 сентября, но выпущен под залог.

22 июня «Челси» объявил об уходе Грановской с поста спортивного директора клуба.

Напомним, что 47-летняя Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Пётр Чех покинул пост технического консультанта «Челси».