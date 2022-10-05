Sport.es: «Барселона» решила не подавать жалобу на судейство в матче ЛЧ с «Интером»
- AFP
«Барселона» передумала подавать в УЕФА жалобу на судейство в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает Sport.es.
Игра проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что «Барселона» подаст жалобу в УЕФА на судейство в матче ЛЧ с «Интером».