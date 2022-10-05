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Sport.es: «Барселона» решила не подавать жалобу на судейство в матче ЛЧ с «Интером»

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«Барселона» не станет направлять в УЕФА жалобу по поводу работы главного арбитра матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером» Славко Винчича.
Sport.es: «Барселона» решила не подавать жалобу на судейство в матче ЛЧ с «Интером»
  • AFP

«Барселона» передумала подавать в УЕФА жалобу на судейство в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает Sport.es.

Игра проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подаст жалобу в УЕФА на судейство в матче ЛЧ с «Интером».

 

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