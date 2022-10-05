«Барселона» подаст жалобу в УЕФА на судейство в матче ЛЧ с «Интером»

«Барселона» направит в УЕФА жалобу по поводу работы главного арбитра матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером» Славко Винчича.

По информации AS, у клуба есть две претензии по поводу судейства в матче. Во втором тайме после просмотра VAR был отменён гол Педри, а в концовке игры Дензел Дюмфрис сыграл рукой, но судья пенальти не назначил.

Игра проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее Хави раскритиковал судейство в матче «Барселоны» с «Интером».