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Тарасова: мне интересно посмотреть на Щербакову в роли соведущей «Ледникового периода»

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристка Анна Щербакова станет одной из ведущих шоу «Ледниковый период» в новом сезоне.
Тарасова: мне интересно посмотреть на Щербакову в роли соведущей «Ледникового периода»
  • Gettyimages.ru

«Анечка — молодец, лично мне интересно посмотреть на неё в роли соведущей «Ледникового периода». Я уверена, что она справится с этой ролью и покажет себя достойно», — цитирует Тарасову РБК.

5 октября серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победитель Олимпиады-2002 Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне. 

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон шоу.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о новом составе ведущих очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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