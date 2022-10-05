Артета — об игре «Арсенала» с «Будё-Глимт» в ЛЕ: будет тяжёлая игра

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о встрече с «Будё-Глимт» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Очевидно, мы информировали игроков о команде, с которой мы столкнемся завтра, об истории и о том, что они сделали за последние несколько лет. Так что все мы понимаем, что завтра будет тяжёлая игра», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Арсенал» примет «Будё-Глимт» 6 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Напомним, что матч второго тура между «Арсеналом» и ПСВ, отложенный из-за похорон Елизаветы II, пройдёт 20 октября.

«Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение «Цюриху» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Хайкин провёл на поле весь матч.

Ранее российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал выступление норвежской команды в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2022/23.