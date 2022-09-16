Хайкин: жду не дождусь матчей с «Арсеналом» в ЛЕ

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал выступление норвежской команды в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2022/23.

«Арсенал» в полном порядке, классно начали сезон. Жду не дождусь сыграть с ними. Непривычно даже, что два матча подряд против «Арсенала»: сначала на «Эмирейтс», потом в Буде», — заявил Хайкин в эфире You-Tube-канала «Коммент.Live».

По его мнению, «Будё-Глимт» стал силён командными взаимодействиями, с постоянным прессингом и высокой линией обороны, как у «Ливерпуля».

«Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение «Цюриху» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Хайкин провёл на поле весь матч.

Ранее «Ференцварош» Черчесова победил «Монако» в ЛЕ.