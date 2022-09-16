военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хайкин: жду не дождусь матчей с «Арсеналом» в ЛЕ

Короткая ссылка
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал выступление норвежской команды в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2022/23.
Хайкин: жду не дождусь матчей с «Арсеналом» в ЛЕ
  • Gettyimages.ru

«Арсенал» в полном порядке, классно начали сезон. Жду не дождусь сыграть с ними. Непривычно даже, что два матча подряд против «Арсенала»: сначала на «Эмирейтс», потом в Буде», — заявил Хайкин в эфире You-Tube-канала «Коммент.Live».

По его мнению, «Будё-Глимт» стал силён командными взаимодействиями, с постоянным прессингом и высокой линией обороны, как у «Ливерпуля».

«Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение «Цюриху» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Хайкин провёл на поле весь матч.

Ранее «Ференцварош» Черчесова победил «Монако» в ЛЕ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить