Дрозд: надеюсь, IBA не изменит своё решение о допуске россиян
- РИА Новости
«Прекрасная и замечательная новость. Надеюсь, что другие международные спортивные федерации последуют этому примеру и начнут допускать наших спортсменов», — цитирует Дрозда Metaratings.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.