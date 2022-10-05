Дрозд: надеюсь, IBA не изменит своё решение о допуске россиян

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд высказался о решении Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить россиянам выступать на соревнованиях под её эгидой.

«Прекрасная и замечательная новость. Надеюсь, что другие международные спортивные федерации последуют этому примеру и начнут допускать наших спортсменов», — цитирует Дрозда Metaratings.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.