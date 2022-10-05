Узнать больше

Дрозд: надеюсь, IBA не изменит своё решение о допуске россиян

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд высказался о решении Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить россиянам выступать на соревнованиях под её эгидой.
Дрозд: надеюсь, IBA не изменит своё решение о допуске россиян
  • РИА Новости

«Прекрасная и замечательная новость. Надеюсь, что другие международные спортивные федерации последуют этому примеру и начнут допускать наших спортсменов», — цитирует Дрозда Metaratings.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить