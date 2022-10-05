Логунова: мы не должны обращать внимание на глупые предложения Баха

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова высказалась о предложении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Идиотизм. Не надо обращать внимание на слова главы МОК, здесь должно быть так: в одно ухо влетело, в другое — вылетело. На глупые предложения обращать внимание не нужно», — ответила Логунова на вопрос «Матч ТВ», как она оценивает условия Баха для россиян.

При этом спортсменка подчеркнула: главное, чтобы россиян начали допускать до соревнований, чтобы они смогли бороться за олимпийские лицензии.

«С чего-то надо начинать, но не на тех условиях, которые предлагают сейчас», — добавила Логунова.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.