Узнать больше

Логунова: мы не должны обращать внимание на глупые предложения Баха

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова высказалась о предложении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
Логунова: мы не должны обращать внимание на глупые предложения Баха
  • РИА Новости

«Идиотизм. Не надо обращать внимание на слова главы МОК, здесь должно быть так: в одно ухо влетело, в другое — вылетело. На глупые предложения обращать внимание не нужно», — ответила Логунова на вопрос «Матч ТВ», как она оценивает условия Баха для россиян.

При этом спортсменка подчеркнула: главное, чтобы россиян начали допускать до соревнований, чтобы они смогли бороться за олимпийские лицензии.

«С чего-то надо начинать, но не на тех условиях, которые предлагают сейчас», — добавила Логунова.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить