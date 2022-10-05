Агент нападающего «Интера» Мартинеса сообщил, что футболист не собирается покидать клуб

Алехандро Камано, футбольный агент, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, не исключил перехода своего клиента в «Баварию» в будущем.

«Меня не удивляют слухи об интересе со стороны «Баварии», в футболе всегда есть подобные слухи, но он сосредоточен на «Интере». В будущем может случиться всё что угодно», — цитирует Камано TyСSports.

20-летний форвард является воспитанником «Рейсинга». В составе «нерадзурри» португалец провёл 192 матча во всех турнирах, забил 77 мячей и отдал 25 результативных передач.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Барселоной» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.