Губерниев: было бы странно, если бы при российском руководителе IBA было антироссийское лобби

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что IBA отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Президент IBA, а именно российский господин Кремлёв, продлил свои полномочия. Поэтому было бы странно, если бы при российском руководителе федерации было серьёзное антироссийское лобби. Надо только порадоваться и поприветствовать данное решение», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.