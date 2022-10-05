Авербух о работе с Семененко: рассказывал мне про каких-то червей так самозабвенно, что меня это увлекло

Серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал о новой программе Евгения Семененко — «Танго в сумасшедшем доме».

«Мне было важно, что Семененко сам выбрал для себя музыку. Это настолько не «моя» история, что часть зрителей даже написала после прокатов: мол, не думали, что Авербух вообще имеет отношение к этой программе. Но мне как раз это и нравилось. Вообще, считаю, что в моих постановках главную роль играет тот, кто на льду. Моя история больше режиссёрская: дооформить какие-то идеи, подсказать, где нужно увеличить темп, добавить насыщенность шагов, где нужно остановиться и подышать. Плюс мне очень хотелось вывести Семененко из образа вечного Воланда. Прямо вот цель такую себе поставил», — заявил Авербух в интервью RT.

Он также рассказал, чем ему не понравился Воланд фигуриста в минувшем сезоне.

«Программа была хорошая, но, на мой взгляд, слишком традиционная. Традиционные руки, нахмуренные брови и прочие атрибуты общепринятой трактовки чёрной магии. А тут я увидел, что Женя действительно балдеет от корейского рэпа. Это его история, драйв. И, кстати, в программе очень много его личных шагов. Для меня чисто по-человечески Семененко вообще открылся с новой стороны. Я понял, например, что очень важную роль для него играет учёба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей, причём так самозабвенно, что это даже меня увлекло. Я увидел, что человек не зациклен на бесконечных прыжках и дорожках, что у него большая внутренняя история. И большое желание развиваться не только на льду, но и в другой профессии, медицинской», — добавил Авербух.

Ранее Авербух объяснил, почему Туктамышева является его любимой фигуристкой.