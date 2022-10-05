Титов: Зобнин не придаёт большой важности голам, он командный игрок
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«Главное, что набраны три очка. И Зобнину всё равно, думаю. Он не соревнуется с Месси по забитым мячам, у него другой функционал, он командный игрок», — цитирует Титова «Матч ТВ».
На счету Зобнина три мяча в сезоне-2022/23.
После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.
Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» в РПЛ.