Тарасова лайкнула пост Плющенко с критикой в адрес Ягудина
- РИА Новости
Тарасова поставила отметку «нравится» под постом Плющенко, где он, приводя статистику, критикует Ягудина.
Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.
После этого высказывания между бывшими фигуристами началась перепалка в соцсетях.
Ранее Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.