Тарасова лайкнула пост Плющенко с критикой в адрес Ягудина

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на конфликт между бывшими фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

Тарасова поставила отметку «нравится» под постом Плющенко, где он, приводя статистику, критикует Ягудина.

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.

После этого высказывания между бывшими фигуристами началась перепалка в соцсетях.

Ранее Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.