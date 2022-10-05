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Тарасова лайкнула пост Плющенко с критикой в адрес Ягудина

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на конфликт между бывшими фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.
Тарасова лайкнула пост Плющенко с критикой в адрес Ягудина
  • РИА Новости

Тарасова поставила отметку «нравится» под постом Плющенко, где он, приводя статистику, критикует Ягудина.

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.

После этого высказывания между бывшими фигуристами началась перепалка в соцсетях.

Ранее Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.

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