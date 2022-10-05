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Колосков: Митрофанов — человек с безупречной репутацией

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Максима Митрофанова на пост генерального секретаря организации.
Колосков: Митрофанов — человек с безупречной репутацией
  • РИА Новости

«Правильно, что в РФС не ищут людей со стороны, а назначают руководителей из текущей команды. Люди знают свою работу, знают задачи, поставленные перед организацией. И Митрофанов, и Алаев — люди с безупречной репутацией», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

По его словам, Митрофанов — высокопрофессиональный, подготовленный руководитель, который нужен российскому футболу.

Митрофанов сменил на посту генсека РФС Александра Алаева, который в августе этого года был избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ). Алаев был утверждён в качестве вице-президента РФС.

Ранее в РФС объяснили причину ошибки в протоколе с голом Фёдора Чалова «Химкам».





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