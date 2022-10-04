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В РФС объяснили причину ошибки в протоколе с голом Чалова «Химкам»

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, почему в протоколах матчей чемпионата России иногда появляются ошибки.
В РФС объяснили причину ошибки в протоколе с голом Чалова «Химкам»
  • РИА Новости

«После такого тяжёлого матча не все разобрались в ситуации и согласовали протокол, как команды, так и судья. Мы обратим внимание на то, что нужно внимательнее следить за авторами результативных действий», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

По его словам, иногда в разных дивизионах не совсем верно заполняется протокол.

«Эти исправления возможны с согласия лиги, команд и судьи», — пояснил Каманцев.

В протоколе матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Химками» автором первого гола изначально ошибочно был записан игрок подмосковного клуба, а не нападающий армейцев Фёдор Чалов.

Игра в Химках 1 октября завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

ЦСКА (23 очка) после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Ранее сообщалось, что первый гол ЦСКА в матче с «Химками» переписали на Чалова.

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