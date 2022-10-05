Федерация конного спорта России подала заявку на проведение отбора к Олимпиаде-2024
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«ФКСР подала ряд заявок на проведение международных соревнований, в том числе и отборочных турниров к Олимпийским играм. Соблюдая установленные до 1 октября сроки предоставления документов, мы направили все необходимые данные... в Международную федерацию конного спорта (FEI)», — цитирует представителя пресс-служба ТАСС.
Уточняется, что в заявки включены семь соревнований по конкуру, четыре — по троеборью, три — по выездке, а также один турнир по паралимпийской выездке.
«Таким образом ФКСР инициировала системную подготовку россиян к возможному участию в Олимпиаде», — добавил собеседник агенства.
FEI отстранила сборную России от международных соревнований после получения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.