военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Федерация конного спорта России подала заявку на проведение отбора к Олимпиаде-2024

Короткая ссылка
В Федерации конного спорта России (ФКСР) сообщили, что намерены принять участие в квалификации на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Федерация конного спорта России подала заявку на проведение отбора к Олимпиаде-2024
  • Gettyimages.ru

«ФКСР подала ряд заявок на проведение международных соревнований, в том числе и отборочных турниров к Олимпийским играм. Соблюдая установленные до 1 октября сроки предоставления документов, мы направили все необходимые данные... в Международную федерацию конного спорта (FEI)», — цитирует представителя пресс-служба ТАСС.

Уточняется, что в заявки включены семь соревнований по конкуру, четыре — по троеборью, три — по выездке, а также один турнир по паралимпийской выездке.

«Таким образом ФКСР инициировала системную подготовку россиян к возможному участию в Олимпиаде», — добавил собеседник агенства.

FEI отстранила сборную России от международных соревнований после получения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить