Ротенберг извинился за жест, за который его оштрафовали по итогам матча с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за жест, показанный в матче с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Тренер был оштрафован согласно наказанию по п. 2.7 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

3 октября СКА одержал победу над ЦСКА в армейском дерби. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.