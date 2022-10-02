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В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию

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В Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.
В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию
  • РИА Новости

«Решение о рекомендациях основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», — говорится в заявлении.

Напомним, что нападающий «Динамо» Якоб Лилья признался, что был намерен покинуть Россию и рассчитывал, что Федерация хоккея Швеции окажет ему помощь в данном вопросе.

По словам нападающего, он хотел разорвать контракт с «Динамо» и покинуть КХЛ, но не располагал необходимыми денежными средствами для расторжения договора. При этом Федерация хоккея Швеции отказалась покрывать издержки.

Ранее Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о возможном уходе иностранных игроков из «Авангарда».

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