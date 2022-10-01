Тренер «Авангарда»: иностранные хоккеисты не собираются покидать клуб
- РИА Новости
«В клубе всё в порядке. Мы общались с легионерами. Они не собираются никуда уезжать», — цитирует Рябыкина РИА Новости.
Напомним, что министерства иностранных дел Канады и США призвали хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, покинуть Россию.
За «Авангард» играют американские форварды Алекс Броадхёрст и Рид Буше, а также канадский нападающий Корбэн Найт.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что США и Канада призвали игроков покинуть Россию.