Тренер «Авангарда»: иностранные хоккеисты не собираются покидать клуб

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о возможном уходе иностранных игроков.

«В клубе всё в порядке. Мы общались с легионерами. Они не собираются никуда уезжать», — цитирует Рябыкина РИА Новости.

Напомним, что министерства иностранных дел Канады и США призвали хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, покинуть Россию.

За «Авангард» играют американские форварды Алекс Броадхёрст и Рид Буше, а также канадский нападающий Корбэн Найт.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что США и Канада призвали игроков покинуть Россию.





