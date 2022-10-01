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Тренер «Авангарда»: иностранные хоккеисты не собираются покидать клуб

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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о возможном уходе иностранных игроков.
Тренер «Авангарда»: иностранные хоккеисты не собираются покидать клуб
  • РИА Новости

«В клубе всё в порядке. Мы общались с легионерами. Они не собираются никуда уезжать», — цитирует Рябыкина РИА Новости.

Напомним, что министерства иностранных дел Канады и США призвали хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, покинуть Россию.

За «Авангард» играют американские форварды Алекс Броадхёрст и Рид Буше, а также канадский нападающий Корбэн Найт.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что США и Канада призвали игроков покинуть Россию.



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