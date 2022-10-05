Холланд подтвердил, что завершил карьеру

Американский боец Кевин Холланд заявил, что завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

«Я в отставке. Официально. Я отошёл от ММA. Я реально счастлив, оставив единоборства. Я доволен тем, как обстоят дела», — цитирует бойца MMA Fighting.

Напомним, что Хамзат Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диазом на UFC 279, но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.

Диаз в главном бою вечера успешно применил удушающий приём «гильотина» и победил Тони Фергюсона.

Ранее бразильский боец Пауло Коста назвал причину, по которой Чимаев провалил взвешивание на UFC 279.