FIS утвердила новую систему начисления очков за «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) внесла изменения в систему подсчёта очков на многодневной гонке «Тур де Ски».

Комитет FIS по лыжным гонкам утвердил изменения. Теперь победитель «Тур де Ски» будет получать 300 очков в общем зачёте Кубка мира, а не 400, сообщает пресс-служба федерации.

За третье место лыжник получит 270 очков вместо 240, за восьмое — 207 вместо 128.

Призовой фонд многодневной гонки вырос до 326 тыс. швейцарских франков.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что FIS не требовала от российских спортсменов дистанцироваться от спецоперации для допуска к соревнованиям под эгидой организации.





