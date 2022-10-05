Ищенко: судейство в синхронном плавании будет похоже на систему в фигурном катании

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко высказалась о судействе.

«Основной акцент будет ставиться именно на сложность, и тут, наверное, очень важно, чтобы наш вид спорта не потерял артистичность, не потерял образы, потому что сейчас начнётся гонка именно за сложными элементами и может пострадать вторая составляющая этого вида спорта», — цитирует Ищенко kp.ru.

Она добавила, что система оценивания будет похожа на судейство в фигурном катании, и отметила, что FINA, возможно, берёт пример с ISU, потому что виды спорта схожи между собой.

Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовали 95 делегатов, один высказался против.

После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.

Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее Татьяна Покровская назвала ошибкой введение новых правил в синхронном плавании.