военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Покровская назвала ошибкой введение новых правил в синхронном плавании

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Татьяна Покровская заявила, что внедрение новых правил в синхронном плавании не стоило начинать.
Покровская назвала ошибкой введение новых правил в синхронном плавании
  • РИА Новости

«В изменении правил участвовали и наши судьи и специалисты. Единственное, я считаю ошибкой, что с января 2023-го уже полностью вводятся новые правила. Мы были против этого. Осталось очень мало времени, нужно же ещё обучать судей, это будет сложно», — цитирует Покровскую РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовали 95 делегатов, один высказался против.

После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.

Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала одобрение FINA включить мужчин в группы в синхронном плавании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить