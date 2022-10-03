Покровская назвала ошибкой введение новых правил в синхронном плавании

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская заявила, что внедрение новых правил в синхронном плавании не стоило начинать.

«В изменении правил участвовали и наши судьи и специалисты. Единственное, я считаю ошибкой, что с января 2023-го уже полностью вводятся новые правила. Мы были против этого. Осталось очень мало времени, нужно же ещё обучать судей, это будет сложно», — цитирует Покровскую РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовали 95 делегатов, один высказался против.

После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.

Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала одобрение FINA включить мужчин в группы в синхронном плавании.