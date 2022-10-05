Ротенберг оштрафован по итогам матча ЦСКА — СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оштрафован после матча с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Наказание по п. 2.7 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении cудьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты) — подвергнуть денежному штрафу», — передаёт сайт КХЛ.

3 октября СКА одержал победу над ЦСКА в армейском дерби. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.