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Ротенберг оштрафован по итогам матча ЦСКА — СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оштрафован после матча с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ротенберг оштрафован по итогам матча ЦСКА — СКА
  • РИА Новости

«Наказание по п. 2.7 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении cудьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты) — подвергнуть денежному штрафу», — передаёт сайт КХЛ.

3 октября СКА одержал победу над ЦСКА в армейском дерби. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.

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