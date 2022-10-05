Талалаев ответил на слова Глушенкова о своей жёсткости
- РИА Новости
Ранее футболист заявил, что Талалаев — самый жёсткий тренер в его карьере.
«С Глушенковым у меня замечательные отношения. Между прочим, в Самаре я всего месяц тренировал. Когда принимаешь команду на последнем месте и в сжатые сроки должен сотворить чудо, тут уж не до сантиментов», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
При этом он добавил, что его воспитанники отметили в наставнике мягкость. По словам Талалаева, сейчас он стал более лояльным.
Ранее Талалаев раскрыл сумму перехода Гамида Агаларова в «Ахмат».