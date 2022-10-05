Талалаев ответил на слова Глушенкова о своей жёсткости

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на слова хавбека «Крыльев Советов» Максима Глушенкова.

Ранее футболист заявил, что Талалаев — самый жёсткий тренер в его карьере.

«С Глушенковым у меня замечательные отношения. Между прочим, в Самаре я всего месяц тренировал. Когда принимаешь команду на последнем месте и в сжатые сроки должен сотворить чудо, тут уж не до сантиментов», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что его воспитанники отметили в наставнике мягкость. По словам Талалаева, сейчас он стал более лояльным.

Ранее Талалаев раскрыл сумму перехода Гамида Агаларова в «Ахмат».