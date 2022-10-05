Жену Варди обязали заплатить супруге Руни £1,5 млн

Ребекка Варди, жена Джейми Варди, проиграла суд Колин Руни, супруге Уэйна Руни, по делу о клевете.

По информации Sky Sports, Варди должна выплатить в качестве компенсации 90% от общей суммы судебных издержек — £1,5 млн. Из них 800 тыс. должно быть выплачено до 15 ноября.

В 2019 году Ребекка обвинила Колин в том, что она выдала информацию о ней британским СМИ. До этого жена Руни посвятила пост своей бывшей подруге, обвинив её в предательстве.

Ранее Уэйн Руни рассказал, что нападающий Карлос Тевес был лучшим партнёром в «Манчестер Юнайтед».