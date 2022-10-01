военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-капитан МЮ Руни назвал Тевеса лучшим партнёром по атаке за всю карьеру

Короткая ссылка
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что аргентинский нападающий Карлос Тевес был лучшим партнёром по команде.

«Тевес был тем, с кем мне больше всего нравилось играть как нападающему. Мы оба с самого начала очень хорошо дополняли друг друга. С ним мы могли постоянно меняться позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку», — цитирует Руни Sport.es.

По его словам, когда они теряли мяч, то становились похожими на двух быков, которые тут же пытались включиться в борьбу за него.

36-летний Руни был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В 559 матчах за команду нападающий забил 253 мяча и отдал 146 результативных передач.

12 июля специалист был назначен на пост главного тренера клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Ди Си Юнайтед».

Ранее Долореш Авейру, мать португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщила, что футболист продолжит выступать до 40 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить