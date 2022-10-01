Экс-капитан МЮ Руни назвал Тевеса лучшим партнёром по атаке за всю карьеру

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что аргентинский нападающий Карлос Тевес был лучшим партнёром по команде.

«Тевес был тем, с кем мне больше всего нравилось играть как нападающему. Мы оба с самого начала очень хорошо дополняли друг друга. С ним мы могли постоянно меняться позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку», — цитирует Руни Sport.es.

По его словам, когда они теряли мяч, то становились похожими на двух быков, которые тут же пытались включиться в борьбу за него.

36-летний Руни был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В 559 матчах за команду нападающий забил 253 мяча и отдал 146 результативных передач.

12 июля специалист был назначен на пост главного тренера клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Ди Си Юнайтед».

Ранее Долореш Авейру, мать португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщила, что футболист продолжит выступать до 40 лет.