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Караваев заявил, что команда думала о стране, а не о разгроме Киргизии

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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев высказался о товарищеском матче с командой Киргизии в Бишкеке.
Караваев заявил, что команда думала о стране, а не о разгроме Киргизии
  • РИА Новости

«Это был товарищеский матч, но пришёл полный стадион. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу. Мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны разрывать Киргизию 6:0», — цитирует Караваева Sport24.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Карпина провели товарищеский матч с Киргизией. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

РФС также анонсировал в ноябре матчи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

Ранее Даниил Хлусевич прокомментировал свой дебют за национальную сборную России.

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