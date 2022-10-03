Хлусевич: национальная команда — это всегда большие требования

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свой дебют за национальную сборную России.

«Во время матча с Киргизией было тяжёлое поле, были свои нюансы. Пытались наиграть новые моменты. У каждого тренера свои требования. А сборная — это всегда большие требования», — цитирует Хлусевича Sport24.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Карпина провели товарищеский матч с Киргизией. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что Карпин не объяснил, почему не вызвал его в сборную России.