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Хлусевич: национальная команда — это всегда большие требования

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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свой дебют за национальную сборную России.
Хлусевич: национальная команда — это всегда большие требования
  • РИА Новости

«Во время матча с Киргизией было тяжёлое поле, были свои нюансы. Пытались наиграть новые моменты. У каждого тренера свои требования. А сборная — это всегда большие требования», — цитирует Хлусевича Sport24.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Карпина провели товарищеский матч с Киргизией. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что Карпин не объяснил, почему не вызвал его в сборную России.

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