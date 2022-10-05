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«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет

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«Аякс» потерпел поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».
«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Rico Brouwer/Soccrates

Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В 1964 году «Аякс» уступил «Фейеноорду» со счётом 4:9. Таким образом, в матче Лиги чемпионов амстердамцы повторили антирекорд клуба.

«Наполи» набрал девять очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице группы A. «Аякс» с тремя баллами опустился на третью позицию.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы над «Аяксом».

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