«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет

«Аякс» потерпел поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».

Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В 1964 году «Аякс» уступил «Фейеноорду» со счётом 4:9. Таким образом, в матче Лиги чемпионов амстердамцы повторили антирекорд клуба.

«Наполи» набрал девять очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице группы A. «Аякс» с тремя баллами опустился на третью позицию.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы над «Аяксом».