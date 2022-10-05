«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет
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- © Rico Brouwer/Soccrates
Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
В 1964 году «Аякс» уступил «Фейеноорду» со счётом 4:9. Таким образом, в матче Лиги чемпионов амстердамцы повторили антирекорд клуба.
«Наполи» набрал девять очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице группы A. «Аякс» с тремя баллами опустился на третью позицию.
Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы над «Аяксом».