Источник: Луис Суарес после ЧМ-2022 в Катаре перейдёт в клуб MLS
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- © Sandro Pereyra/Agencia Gamba
По информации RAC1, игрок не будет продлевать контракт с «Насьоналом», который рассчитан до конца 2022 года. Отмечается, что уругваец продолжит карьеру в MLS.
В текущем сезоне Суарес провёл за «Насьонал» десять матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».
Ранее сообщалось, что пять клубов могут подписать Суареса после ЧМ-2022 по футболу.