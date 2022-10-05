Источник: Луис Суарес после ЧМ-2022 в Катаре перейдёт в клуб MLS

Нападающий Луис Суарес после чемпионата мира 2022 года в Катаре станет игроком «Лос‑Анджелес Гэлакси».

По информации RAC1, игрок не будет продлевать контракт с «Насьоналом», который рассчитан до конца 2022 года. Отмечается, что уругваец продолжит карьеру в MLS.

В текущем сезоне Суарес провёл за «Насьонал» десять матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».

Ранее сообщалось, что пять клубов могут подписать Суареса после ЧМ-2022 по футболу.