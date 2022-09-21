The Mirror: пять клубов могут подписать Суареса после ЧМ-2022 по футболу

Пять клубов могут побороться за нападающего «Насьоналя» Луиса Суареса после чемпионата мира по футболу 2022 года.

В список клубов входят «Астон Вилла», «Аякс», «Вулверхэмптон», «Ницца» и «Марсель», сообщает The Mirror.

Контракт форварда с «Насьоналем» истекает в конце декабря 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел за клуб десять матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».

Ранее сообщалось, что Суарес покинет уругвайский клуб по истечении контракта в ноябре.