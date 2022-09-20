Экс-форвард «Барселоны» Суарес покинет уругвайский «Насьональ» в ноябре

Нападающий Луис Суарес покинет уругвайский «Насьональ» по истечении контракта в ноябре.

«Чемпионат заканчивается, и Суарес покидает «Насьональ». Луис приложил огромные усилия, чтобы перейти в клуб, и каждый раз, когда меня спрашивают, я говорю это, чтобы не создавать ложных ожиданий. Мы так договорились», — приводит слова президента клуба Marca.

35-летний футболист перешёл в уругвайский клуб на правах свободного агента.

Последние два сезона уругваец выступал за «Атлетико», контракт с которым истёк 30 июня. Также Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».