20-летняя Нугуманова похвасталась покупкой дорогого автомобиля
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«Даже не знаю, как подписать этот пост. Но, хочу сказать, мечты сбываются. Теперь по дорогам на любимом Mercedes», — написала Нугуманова.
20-летняя фигуристка приобрела чёрный Mercedes класса CLA.
Напомним, спортсменка рассказывала, что тренеры группы Евгения Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.
Ранее Нугуманова рассказала, общается ли она с Рукавицыным после скандального ухода.