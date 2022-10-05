20-летняя Нугуманова похвасталась покупкой дорогого автомобиля

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своих социальных сетях похвасталась дорогой покупкой.

«Даже не знаю, как подписать этот пост. Но, хочу сказать, мечты сбываются. Теперь по дорогам на любимом Mercedes», — написала Нугуманова.

20-летняя фигуристка приобрела чёрный Mercedes класса CLA.

Напомним, спортсменка рассказывала, что тренеры группы Евгения Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Нугуманова рассказала, общается ли она с Рукавицыным после скандального ухода.