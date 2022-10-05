Пловец-марафонец: на соревнованиях мы нормально общаемся с ребятами с Украины и из США

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал об отношениях с коллегами с Украины и из США.

«Я ожидал, что могут быть какие-то неприятные моменты, но на деле всё прошло мирно. На соревнованиях мы все нормально общаемся с ребятами с Украины, из США, Европы. Да, всюду встречаются и неадекватные люди, но их меньшинство», — цитирует Лосева «Чемпионат».

По его мнению, спорт — это один из инструментов объединения людей. Он добавил, что Олимпийские игры были созданы именно с этой целью.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.