Канчельскис: в какой бы ситуации ни находился российский футбол, всё равно буду его смотреть

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своём отношении к российскому футболу.

«В какой бы ситуации ни находился российский футбол, всё равно буду его смотреть. Да, играют плохо, смотреть тяжело. Но я продолжу это делать», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. На второй позиции — ЦСКА (23). На третьей строчке располагается «Ростов» (22), на четвёртой — «Спартак» (22).

Ранее Юран поделился мнением о конкуренции в РПЛ.