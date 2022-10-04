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Канчельскис: в какой бы ситуации ни находился российский футбол, всё равно буду его смотреть

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своём отношении к российскому футболу.
Канчельскис: в какой бы ситуации ни находился российский футбол, всё равно буду его смотреть
  • РИА Новости

«В какой бы ситуации ни находился российский футбол, всё равно буду его смотреть. Да, играют плохо, смотреть тяжело. Но я продолжу это делать», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. На второй позиции — ЦСКА (23). На третьей строчке располагается «Ростов» (22), на четвёртой — «Спартак» (22).

Ранее Юран поделился мнением о конкуренции в РПЛ.

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