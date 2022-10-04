Юран: в РПЛ нет явных аутсайдеров, кроме «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Раньше в РПЛ были явные фавориты, если брать вторые-пятые места. Была определённая группа клубов, которые точно по итогам сезона были бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу есть конкуренция. В РПЛ нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. На второй позиции стоит ЦСКА, набрав 23 очка. На третьей строчке располагается «Ростов» (22), на четвёртой — «Спартак» (22). «Химки» набрали восемь баллов и занимают 14-е место.

Ранее Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.