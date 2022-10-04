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Нагельсманн прокомментировал победу «Баварии» над «Викторией» в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Виктория Пльзень» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нагельсманн прокомментировал победу «Баварии» над «Викторией» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Мы хорошо выступили. Именно так и нужно подходить к матчу. Мы быстро сняли все вопросы по итогу встречи и затем контролировали ход игры.

Это важная и заслуженная победа, показавшая, что мы движемся в верном направлении», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе мюнхенской команды забитыми мячами отметились Мане, Лерой Сане (2), Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала девять очков и занимает первое месте в турнирной таблице группы C. «Виктория Пльзень» с нулем баллов располагается на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе.

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