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Мане — о разгроме «Виктории»: надеюсь, «Бавария» будет так играть до конца сезона

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Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал победу над командой «Виктория Пльзень» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мане — о разгроме «Виктории»: надеюсь, «Бавария» будет так играть до конца сезона
  • Gettyimages.ru

«Команда провела отличную игру, мы создали множество моментов. «Бавария» заслужила победу. Последние несколько недель были трудными, мы должны были отреагировать. После международного перерыва стало лучше. Надеюсь, «Бавария» будет так играть до конца сезона», — приводит слова Мане Bayern & Germany.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе мюнхенской команды забитыми мячами отметились Мане, Лерой Сане (дважды), Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала девять очков и занимает первое месте в турнирной таблице группы C. «Виктория Пльзень» с нулевым результатом находится на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе.

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