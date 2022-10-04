Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Мы понимаем, что встречаемся с большим клубом, выигравшим Лигу чемпионов два года назад, но у нас свой футбол, свой менталитет, и мы постараемся делать то, что мы обычно делаем. «Челси» сменил тренера, и теперь «Милан» ожидает игра с мотивированным соперником», — приводит слова Пиоли Football Italia.

По словам тренера, в команде осознают важность предстоящей встречи.

«Мы хорошо подготовились и осознаём важность игры, но не думаем, что она станет решающей. Решающими будут последние два матча», — сказал он.

Игра пройдёт в Лондоне в среду, 5 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы E. «Челси» с одним очком располагается на последней, четвёртой, позиции.

Ранее «Бавария» забила пять безответных мячей «Виктории Пльзень» в Лиге чемпионов.