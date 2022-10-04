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Директор «Динамо Ставрополь» положительно оценил переход на схему «весна — осень»

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Директор «Динамо Ставрополь» Андрей Стежко высказался о переходе чемпионата России по футболу во Второй лиге на систему «весна — осень».
Директор «Динамо Ставрополь» положительно оценил переход на схему «весна — осень»
  • РИА Новости

«Переход на систему «осень — весна» делался для того, чтобы клубы РПЛ двигались в рамках европейских турниров. Но давайте смотреть на ситуацию объективно: нас отстранили от международного футбола. Сам бог велел — нужны изменения», — цитирует Стежко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, смена схемы проведения чемпионата многое поменяет во Второй лиге. В том числе финансовую составляющую клубов, базирующихся на юге России.

«Мы отменим сборы, подготовим правильный и качественный календарь. Сейчас наши футболисты с ноября по январь абсолютно не задействованы, поэтому система «весна — осень» — это то, что нам, региональным командам, необходимо», — добавил Стежко.

Наиль Измайлов после избрания на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 4 октября сообщил, что второй дивизион перейдёт на формат «весна — осень».

Последний сезон чемпионата России в формате «весна — осень» прошёл в 2010 году.

Ранее президент махачкалинского клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента ФНЛ.







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