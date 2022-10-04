Юран заявил, что ему интересно следить за РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«За РПЛ интересно следить. Кроме «Зенита» — явного фаворита, — есть ещё шесть-семь клубов, которые ведут плотную борьбу за высокие места. После каждого тура в таблице происходят изменения — в этом плане стало интереснее. Клубы, которые вышли в РПЛ, показывают себя хорошо — есть конкуренция», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Тренер не согласился с мнением, что уровень РПЛ упал.

«Уровень РПЛ незначительно изменился после отъезда легионеров из некоторых клубов. У нас нет никаких пропастей. Нужно заниматься своим хозяйством, пока мы вне Европы. РПЛ смотреть интересно. Например, кто бы мог сказать в начале чемпионата, что «Локомотив» к 12-му туру будет в зоне стыковых игр? В этом и есть интерес сейчас», — сказал он.

Ранее Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.