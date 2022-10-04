Фигурист Лукин из академии Плющенко вернулся к тренировкам после операции
- РИА Новости
«Марк Лукин приступил к тренировкам после травмы. Добро пожаловать на лёд, Марк. Успешного сезона», — сообщает ТАСС.
Евгений Плющенко в начале сентября сообщил, что 15-летний Лукин был прооперирован. Фигурист получил повреждение ноги на первенстве Москвы. Он упал при выезде с тулупа и нанёс себе пяткой травму.
Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.