Фигурист Лукин из академии Плющенко вернулся к тренировкам после операции

В академии «Ангелы Плющенко» сообщили о ходе восстановления фигуриста Марка Лукина после перенесённой операции.

«Марк Лукин приступил к тренировкам после травмы. Добро пожаловать на лёд, Марк. Успешного сезона», — сообщает ТАСС.

Евгений Плющенко в начале сентября сообщил, что 15-летний Лукин был прооперирован. Фигурист получил повреждение ноги на первенстве Москвы. Он упал при выезде с тулупа и нанёс себе пяткой травму.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.