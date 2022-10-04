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Фигурист Лукин из академии Плющенко вернулся к тренировкам после операции

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В академии «Ангелы Плющенко» сообщили о ходе восстановления фигуриста Марка Лукина после перенесённой операции.
Фигурист Лукин из академии Плющенко вернулся к тренировкам после операции
  • РИА Новости

«Марк Лукин приступил к тренировкам после травмы. Добро пожаловать на лёд, Марк. Успешного сезона», — сообщает ТАСС.

Евгений Плющенко в начале сентября сообщил, что 15-летний Лукин был прооперирован. Фигурист получил повреждение ноги на первенстве Москвы. Он упал при выезде с тулупа и нанёс себе пяткой травму.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

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