В РФС считают, что Сычевому следовало сделать предложение девушке в перерыве или после матча с «Сочи»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому следовало сделать предложение девушке в перерыве или после матча 11‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (4:1).

«Владимиру следовало провести эту акцию до игры или в перерыве, либо после завершения матча, когда совершаются все коммерческие активации. Абсолютно правильно, что подобные празднования должны наказываться жёлтой карточкой. Тогда бы такой проблемы не было. Сейчас мы хотим объяснить клубам и футболистам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но такие действия непозволительны во время проведения матча», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

На 44‑й минуте встречи 26‑летний нападающий реализовал пенальти и сделал счет 3:0. После гола Сычевой подошёл к кромке поля, вручил букет цветов своей девушке, встал на колено и сделал ей предложение. Главный арбитр игры Артём Любимов не стал наказывать игрока, у которого к тому моменту уже была жёлтая карточка.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что не знали о намерении Сычевого сделать предложение девушке на игре с «Сочи».