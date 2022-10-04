Овечкин рассказал, в какой вид спорта хотел бы отдать своего сына

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не знает, какой вид спорта выберет его старший сын Сергей.

«Да, у нас нет привязки к какому-то виду спорта. Что выберет — то выберет. Как только он начал хорошо ходить, практически сразу взял в руки клюшку», — цитирует Hello Magazine Овечкина.

36-летний российский форвард признался, что Сергей с малых лет начал выполнять трюки с шайбой.

«У нас даже есть видео, где он в два года подбрасывает шайбу на крюке, она переворачивается в воздухе, и он её ловит. Даже взрослым не всегда такое удаётся», — сказал Овечкин.

Хоккеист является воспитанником московского «Динамо». В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин включён в список лучших игроков в истории НХЛ XXI века по версии The Hockey Writers.