Овечкин попал в список лучших игроков в истории НХЛ XXI века по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers подготовило топ лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за каждое десятилетие с 1920-х.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды попал в топ. Сначала россиянина добавили в шестёрку лучших игроков 2000-х, а затем он вошёл в топ-7 игроков 2010-х.

В списке также упоминаются российские хоккеисты Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

36-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что в Москве появится Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина.