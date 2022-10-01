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Овечкин попал в список лучших игроков в истории НХЛ XXI века по версии The Hockey Writers

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The Hockey Writers подготовило топ лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за каждое десятилетие с 1920-х.
Овечкин попал в список лучших игроков в истории НХЛ XXI века по версии The Hockey Writers
  • AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды попал в топ. Сначала россиянина добавили в шестёрку лучших игроков 2000-х, а затем он вошёл в топ-7 игроков 2010-х.

В списке также упоминаются российские хоккеисты Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

36-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что в Москве появится Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина.

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