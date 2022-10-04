Мельникова: хочется поехать на Олимпийские игры под завершение карьеры

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своих дальнейших планах.

«У меня сейчас практически конец карьеры уже, и хотелось бы встретить его приятнее, чем на внутренних российских соревнованиях. Хочется поехать на Олимпийские игры под завершение карьеры. Так что надеюсь на лучшее. В итоге мотивация потеряна немного, но я стараюсь мыслить масштабнее», — приводит слова Мельниковой «СЭ».

По словам гимнастки, её глобальная цель — Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Всеми мыслями я иду к Парижу. Я знаю, что должна подойти к Олимпиаде в хорошей форме. Это значит, сейчас мне не стоит себя загонять, убивать своё здоровье. Поэтому сейчас немного притормозила с нагрузками, стараюсь на себя не давить. Медленно катимся», — сказала она.

Напомним, что российские гимнасты не могут выступать на международных турнирах как минимум до конца 2022 года.

Ранее Мельникова заявила, что берёт паузу в соревнованиях, чтобы поправить здоровье.