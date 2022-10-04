Александр Емельяненко заявил о готовности поехать в Донбасс бесплатно
- РИА Новости
«Я без денег могу поехать поддержать российских бойцов, войска. Главное, чтобы осветили. Это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать деньги», — цитирует Емельяненко РБК.
По сообщениям СМИ, Емельяненко в разговоре с мошенниками запросил вознаграждение за поездку в Донбасс в размере 300 тыс. рублей.
41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений и один бой свёл вничью.
Ранее Александр Емельяненко резко высказался о брате Фёдоре.