военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Александр Емельяненко заявил о готовности поехать в Донбасс бесплатно

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов бесплатно поехать в Донбасс.
Александр Емельяненко заявил о готовности поехать в Донбасс бесплатно
  • РИА Новости

«Я без денег могу поехать поддержать российских бойцов, войска. Главное, чтобы осветили. Это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать деньги», — цитирует Емельяненко РБК.

По сообщениям СМИ, Емельяненко в разговоре с мошенниками запросил вознаграждение за поездку в Донбасс в размере 300 тыс. рублей.

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений и один бой свёл вничью.

Ранее Александр Емельяненко резко высказался о брате Фёдоре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить