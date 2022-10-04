Александр Емельяненко резко высказался о брате Фёдоре

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников.

Злоумышленники позвонили бойцу и представились журналистами. Емельяненко в телефонном разговоре очень грубо высказался в адрес своего брата Фёдора.

«Я и с военными дружу и со спортсменами, человек я из народа. А есть кто-то однобокий, как Федя, он, кроме спорта, больше ничего не делает», — заявил по телефону некто, чей голос очень похож на Александра Емельяненко.

Сам боец пока не прокомментировал подлинность аудиозаписи.

За свою карьеру Фёдор Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее глава Bellator рассказал, как сорвался реванш Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера на Красной площади в Москве.