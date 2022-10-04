В «Енисее» прокомментировали назначение Измайлова на пост президент ФНЛ
- РИА Новости
«Енисей» голосовал именно за Наиля Камильевича. Знаем, что Измайлов большой профессионал и есть уже позитивные моменты за то время, что он исполняет обязанности главы ФНЛ. При этом мы четко понимаем, что лига нуждается в профессионалах именно в плане выстраивания коммерческой составляющей в современном футболе. Поэтому надеемся на качественную работу, сотрудничество и развитие ФНЛ под его руководством», — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».
Бывший вице‑президент московского «Спартака» во вторник, 4 октября, был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса. За его оппонента — президента «Легиона» Шамиля Лахиялова проголосовали 11 делегатов. Срок полномочий Измайлова на посту президента ФНЛ составит четыре года.
Ранее Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ .