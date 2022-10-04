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В «Енисее» прокомментировали назначение Измайлова на пост президент ФНЛ

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Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал назначение Наиля Измайлова на пост президента Футбольной национальная лиги (ФНЛ) будет развиваться под руководством Наиля Измайлова.
В «Енисее» прокомментировали назначение Измайлова на пост президент ФНЛ
  • РИА Новости

«Енисей» голосовал именно за Наиля Камильевича. Знаем, что Измайлов большой профессионал и есть уже позитивные моменты за то время, что он исполняет обязанности главы ФНЛ. При этом мы четко понимаем, что лига нуждается в профессионалах именно в плане выстраивания коммерческой составляющей в современном футболе. Поэтому надеемся на качественную работу, сотрудничество и развитие ФНЛ под его руководством», — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».

Бывший вице‑президент московского «Спартака» во вторник, 4 октября, был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса. За его оппонента — президента «Легиона» Шамиля Лахиялова проголосовали 11 делегатов. Срок полномочий Измайлова на посту президента ФНЛ составит четыре года.

Ранее Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ .

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