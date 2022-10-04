В «Енисее» прокомментировали назначение Измайлова на пост президент ФНЛ

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал назначение Наиля Измайлова на пост президента Футбольной национальная лиги (ФНЛ) будет развиваться под руководством Наиля Измайлова.

«Енисей» голосовал именно за Наиля Камильевича. Знаем, что Измайлов большой профессионал и есть уже позитивные моменты за то время, что он исполняет обязанности главы ФНЛ. При этом мы четко понимаем, что лига нуждается в профессионалах именно в плане выстраивания коммерческой составляющей в современном футболе. Поэтому надеемся на качественную работу, сотрудничество и развитие ФНЛ под его руководством», — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».

Бывший вице‑президент московского «Спартака» во вторник, 4 октября, был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса. За его оппонента — президента «Легиона» Шамиля Лахиялова проголосовали 11 делегатов. Срок полномочий Измайлова на посту президента ФНЛ составит четыре года.

Ранее Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ .